SAMSUN,(DHA) - SAMSUN\'da beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki Sevgi Fidan, organlarıyla 5 hastaya umut olacak

Ordu\'nun Ünye İlçesi\'nde yaşayan Sevgi Fidan, bugün geçirdiği beyin kanaması ile hastaneye kaldırıldı. Ünye\'de yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Atasam Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Fidan\'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüşmesi sonucu iki oğlu ve eşi Sevgi Fidan\'ın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Karaciğer, akciğer, böbrekleri ve kalbi, operasyonla alınacak. Nakil bekleyen 5 hastaya organlar umut olacak.

