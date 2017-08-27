Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- AYVALIK\'ta 25 Ağustos\'ta meydana gelen trafik kazası ardından tedavi gördüğü Ayvalık Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Güven Çaltı\'dan alınan karaciğer ve böbrekler organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Hacıveliler Köyü\'nde 2i çocuk babası 33 yaşındaki Güven Çaltı, eşiyle birlikte işten eve döndüğü sırada, İzmir-Çanakkale E-87 karayolu Murateli Mahallesi Kavşağı\'nda 25 Ağustos günü trafik kazası geçirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Fatma Çaltı kazada hafif yaralanırken, ağır yaralanan Güven Çaltı, Ayvalık Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınmıştı. Kazadan 1 gün sonra hastanede beyin ölümü gerçekleşen Güven Çaltı\'nın karaciğer ve böbrekleri organ nakli bekleyen 3 hastaya yaşam umudu oldu.

\"BABASI DA YILLARCA BÖBREK BEKLEMİŞTİ\"

Eşinin babasının böbrek rahatsızlığı yaşadığını belirten Fatma Çaltı, \"Babası diyaliz hastasıydı ve nakil bekledi yıllarca. Vefatından 9-10 ay önce böbrek bulundu ama ‘Ben çok yaşlıyım masada kalırım. Ne yapayım artık böbreği, gençlere verilsin\' diyerek istemedi. Eşim kan vermeyi severdi ve organ bağışına karar vermişti. Ben de artık yanımızda yok ama onun canı ile can bulunsun istedim\" dedi.

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği\'nden yapılan açıklamada, Güven Çaltı\'nın karaciğer ve böbreklerinin organ bekleme listesindeki 3 hastaya nakledildiği açıklandı.

FOTOĞRAFLI