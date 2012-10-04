Organlarınız kaç lira?

Yarışmada dikkat çeken grafikler arasına, Peter Grundy’nin yaptığı, iç organlara değer biçilen çalışma girdi. Grundy’nin grafiğinde bilimsel araştırmalar için satın alınan organların fiyatlarına yer verildi.
Grundy'nin İngiliz Sterlini ( 1 Sterlin=yaklaşık 2 TL) üzerinden duyurduğu organ fiyatları TL cinsinden şöyle:
Kafa derisi: Bin 96 TL
Altın diş: 2 TL
Yemek borusu: 917 TL
Yüz siniri: 2 bin 752 TL
Nefes borusu: 917 TL
Akciğer: 2 bin 123 TL
Karaciğer: 917 TL
Omurilik: 917 TL
Kalp: 2 bin 202 TL
Böbrek: 2 bin 752 TL
Testis: 4 bin 402 TL
Penis: 2 bin 202 TL
Rektum: 2 bin 202 TL
BEYİN
Amigdala: 2 bin 752 TL
Beyincik: 917 TL
Habenula: 3 bin 265 TL
Hipokampus: 3 bin 263 TL
Hipotalamus ve Hipofiz bezi: 6 bin 15 TL
Substantia nigra: 2 bin 752 TL
Prefrontal korteks: 2 bin 752 TL
Frontal lop: 917 TL
Beyin epifizi: 2 bin 752 TL
Globus pallidus: 2 bin 752 TL
Talamus: 2 bin 752 TL
İşte Grundy'nin orjinal grafiği: