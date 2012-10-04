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Yaşam

Organlarınız kaç lira?

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Information is Beautiful” ödül töreninde, dünyanın en ilginç grafikleri yarıştı

04 Ekim 2012 20:03

Yarışmada dikkat çeken grafikler arasına, Peter Grundy’nin yaptığı, iç organlara değer biçilen çalışma girdi. Grundy’nin grafiğinde bilimsel araştırmalar için satın alınan organların fiyatlarına yer verildi.

Grundy'nin  İngiliz Sterlini ( 1 Sterlin=yaklaşık 2 TL) üzerinden duyurduğu organ fiyatları TL cinsinden şöyle:  

 

Kafa derisi: Bin 96 TL
Altın diş: 2 TL
Yemek borusu: 917 TL
Yüz siniri: 2 bin 752 TL
Nefes borusu: 917 TL
Akciğer: 2 bin 123 TL
Karaciğer: 917 TL
Omurilik: 917 TL
Kalp: 2 bin 202 TL
Böbrek: 2 bin 752 TL
Testis: 4 bin 402 TL
Penis: 2 bin 202 TL
Rektum: 2 bin 202 TL
 
BEYİN
 
Amigdala: 2 bin 752 TL
Beyincik: 917 TL
Habenula: 3 bin 265 TL
Hipokampus: 3 bin 263 TL
Hipotalamus ve Hipofiz bezi: 6 bin 15 TL
Substantia nigra: 2 bin 752 TL
Prefrontal korteks: 2 bin 752 TL
Frontal lop: 917 TL
Beyin epifizi: 2 bin 752 TL
Globus pallidus: 2 bin 752 TL
Talamus: 2 bin 752 TL
 
İşte Grundy'nin orjinal grafiği: 
 
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