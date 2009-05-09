‘Organlarımı bağışlayın’ dedi 3 kişiyi kurtardı

Bartın’da, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen bedensel engelli Hidayet Koçoğlu'nun (27) organları, 3 kişiye hayat verecek.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamlık Köyü'nde oturan, babasını 3 yaşındayken kalp krizi sonucu kaybeden Koçoğlu, 9 yaşında rahatsızlandı. Kemik erimesi teşhisi konulan Koçoğlu, Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Bu arada kalp büyümesi ve tansiyonla ile ilgili problemler çıktı. Yürümekte zorluk çeken Koçoğlu, ilkokulu annesi ve ağabeyinin sırtında okula giderek tamamladı.



Doktorların 15 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledikleri Koçoğlu, 5 gün önce rahatsızlandı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Koçoğlu'nun, dün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlayacaklarını bildirdi.



Anne Müyeser Koçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 çocuğundan birisi olan Hidayet'in, gazete ve televizyonlardan sürekli organ bağışı konusundaki haberleri izlediğini ve kendisinin de organlarını bağışlayacağını ifade ettiğini belirterek, "oğlum organ bağışı konusunda haber duyduğunda çok üzülüyordu. Çok istemesine rağmen bedensel engelli olduğundan askerliğini yapamadı. En büyük özlemi asker olmaktı. Bizlere 'eğer ben sizden önce ölürsem kesinlikle organlarımı bağışlayın. Madem ki asker olamadım hiç değilse öldüğümde ihtiyacı olanlara hayat vereyim. Bu bana huzur verecek' diyordu. Biz de onun bu isteğini yerine getirdik" dedi.



Ağabeyi Mücahit Koçoğlu ve kız kardeşi Zeliha Kazan, kardeşlerinin en büyük isteğini yerine getirmenin huzurunu taşıdıklarını ifade etti.



Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Seyfettin Kalay ise kentlerinde ilk kez organ nakli yapıldığını belirterek, "yaklaşık 19 yıl engelli olarak yaşayan Hidayet'in arzusu, son yolculuğu ile gerçekleşmiş oldu, ama o 3 ayrı bedende yaşamaya devam edecek" diye konuştu.



Bu arada, organ nakli için Bartın'a gelen yetkililer, operasyonun başarılı geçtiğini, Koçoğlu'ndan alınan karaciğer, böbrek ve korneaların, Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledileceğini bildirdi.

