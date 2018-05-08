Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 3 gün önce beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen esnaf, 2 çocuk babası İsmail Onur’un (56) bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu. İsmail Onur\'un oğlu Mehmet Can Onur, \"Babam organlarının toprak olmasındansa başkalarına hayat vermesini tercih ederdi\" dedi.

Geçen cumartesi günü, evinde yüksek tansiyondan dolayı beyin kanaması geçiren İsmail Onur, özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Onur\'un beyin ölümü gerçekleşti. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak’ın görüştüğü aile, İsmail Onur’un organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine İsmail Onur’un 2 böbreği ve 2 korneası Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 4 ayrı hastaya nakledilirken, karaciğeri ise hastane önünde bekleyen ambulansla, polis eskortu eşliğinde Samsun-Çarşamba Havalimanı\'na ulaştırılarak, THY’ye ait tarifeli uçakla, nakil bekleyen bir hasta için İstanbul\'a gönderildi.

Acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür eden Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, “İsmail Onur kardeşimiz, beyin kanaması nedeniyle 3 gün önce özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Yoğun bakımda yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşiyor. Ailesi de çok onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı alıyor. Bunu da Ulusal Koordinasyon Merkezi\'ne bildirdik. Yapılan doku ve kan testleri sonucunda 2 böbrek ve 2 kornea Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi\'nde, karaciğer de İstanbul’da bir hastanemizde kullanılmak üzere ekiplerimiz çıkarımları yaptı. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Böylece binlerce organ ve doku bekleyen insanlarımızdan 5’ine umut oldular” diye konuştu.

İsmail Onur’un oğlu Mehmet Can Onur ise “Babamla beraber bu konuları biz yollarda hep konuşuyorduk. Babamla beraber ekmeğimizi kazanıyorduk. Babam organlarının toprak olmasındansa başkalarına hayat vermesini tercih ederdi. Organ nakli yapılan insanlara da sağlık diliyorum” dedi.



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