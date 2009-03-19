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Yaşam

Organları 4 can verecek

Sevgilisini vurduktan sonra silahı kafasına dayayıp ateş ederek ağır yaralanan gencin beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı.

19 Mart 2009 02:00

Sevgilisini vurduktan sonra silahı kafasına dayayıp ateş ederek ağır yaralanan gencin beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı.

Kuyumcu imalathanesinde çalışan 25 yaşındaki İsmail Demir, geçen cumartesi akşamı Küçükçekmece’de sokak ortasında, tartıştığı kız arkadaşı 22 yaşındaki Feyza Usta’yı tabancayla başından vurduktan sonra, silahını kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Ağır yaralanan Feyza Usta, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra önceki gün öldü. Feyza Usta’nın cenazesi dün toprağa verildi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Demir’in beyin ölümü de önceki gün gerçekleşti. Ailesi Demir’in kalbi, karaciğeri, akciğeri ve böbreklerini bağışladı. Bağışlanan organlar İstanbul’da çeşitli hastanelere gönderildi. İsmail Demir’in kalbi, 4 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören Zafer Çetinkaya’ya (51) nakledildi. Demir’in akciğeri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir yıldır akciğer hastası olan kot kumlama işçisi Ayhan Akansel’e (24) nakledilecek. Karaciğer ve böbreklerinin nakledileceği kişilerse testler sonucunda belirlenecek.

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