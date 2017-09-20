Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki S.F. adlı kadının organları 3 kişiye umut oldu.

Ünye’de yaşayan 2 çocuk annesi ev kadını S.F. 3 gün önce beyin kanaması nedeniyle Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören S.F.’nin dün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi S.F.’nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bu sabaha karşı aynı hastanede yapılan operasyonla S.F.’nin 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Karaciğer buradan karayoluyla Amasya’nın Merzifon İlçesi’ne oradan da Merzifon Havalimanı’ndan askeri uçakla Ankara’ya götürüldü. Bir böbrek karayoluyla Erzurum’a gönderildi. Diğer böbreğin ise Samsun’daki bir hastaya nakledileceği belirtildi.

Eşinin cenazesini teslim alan Oktay F., “Biz eşimin rahatsızlığı dolayısıyla kısa süreli de olsa bir süreç yaşadık. Sonuçta eşimin beyin ölümü gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı’nın organ bağışıyla ilgili yapmış olduğu bir kampanya var. Maalesef Türkiye’de organ bağışı sayısı çok düşük. Herkes başına gelmediği zaman hiçbir şeyi anlayamıyor. Böyle bir kararı vermek gerçekten zor. Sağ olsun bize destek oldular yardımcı oldular. Mutlaka organ bağışının düşünülmesi lazım. Bazen kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde hangimize böyle bir şey olursa mutlaka bağışlayalım diye bunun sohbetini de yapıyorduk. Onun içinde hiç tereddüt etmedim. Eşim zaten böyle bir şeye duyarlıydı. Çocuklarımla ortak karar alıp organları bağışladık” dedi.

Samsun Organ ve doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak ise acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür ettiğini söyleyerek “Ülkemizde 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Her yıl bir kısmını kaybediyoruz. O insanların tek çaresi organ nakli olmalarında. Bizim organ bağışını artırmamız gerekiyor. Birçok insanımız organ bekliyor. 3 ayrı hastanede üç ayrı insana yeni bir yaşam için umut oldular. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesine rahmet diliyoruz” diye konuştu.

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