Organize tecavüz iddiası

Aşırı alkollü şekilde gittiği hastanenin tuvaletinde tecavüze uğradığını söyleyen İngilizce öğretmeni, “O sırada dışardan birisi ‘Haydi Hayri’ diye bağırıyordu” diyerek tecavüzün organize olduğunu iddia etti.



Tatile gittiği Antalya’da bir hastanenin tuvaletinde temizlik görevlisi Hayri Güçcük’ün tecavüzüne uğradığını iddia eden İngilizce öğretmeni G.T., başına gelen olayın organize olduğunu öne sürdü. Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında Şişli Adliyesi’nde talimatla ifadesi alınan G.T., şunları anlattı: “Arkadaşım A.D.’yle kaldığımız pansiyonda içki içtik. Bir süre sonra fenalaşan arkadaşımı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdüm. İçeri girerken ben de fenalaştım. Muhtemelen alkolden zehirlendik. Bana içinde sakinleştirici bulunan serum verildi. Bir ara kendime gelir gibi olduğumda tekerlekli sedyede olduğumu fark ettim. Bir süre sonra iç çamaşırlarımla, ardından cinsel bölgelerimle oynandı. Bu sırada tuvalet ihtiyacı hissettim. Ayağa kalktım, koluma giren mavi kıyafetli birini hatırlıyorum. Ayağında Nike marka kırmızı çizgili ayakkabı vardı. Erkek mi, kadın mı olduğunu hatırlamıyorum. Tuvalete gittik. Tuvalet alafrangaydı. Ayağa kalkamadım. Benimle birlikte tuvalete giren Hayri Güçcük beni kaldırdı. İç çamaşırımı çekmemiştim. Yardım edeceğini düşünmüştüm. Daha sonra, ‘Birlikte olmak istiyor musun?’ diye sordu. Şiddetle reddetme rağmen eliyle ağzımı kapatarak kendimi savunamayacak durumda olmamdan faydalandı ve tecavüz etti. O bana tecavüz ederken, dışarıdan ‘Hadi Hayri’ diye bir ses geldi. Bundan, bana yapılanın organize olduğunu anladım. Bu ses üzerine sanık külotumu yukarı çekerek beni yattığım sedyeye kadar götürdü ve çekip gitti.





Öğretmenliği bıraktı



G.T., olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu, öğretmenliği bırakmak zorunda kaldığını da anlatarak, “Kimse gerçekte böyle bir şey yaşamasa kendini rezil etmez. Sanığın kendi rızamla ilişki istediğim yolundaki savunmasını kabul etmiyorum. Bu hayatın olağan akışına aykırı” dedi.





Kendi istedi demişti



Cinsel saldırı suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Hayri Güçcük, “Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Olay kendi isteğiyle olmuştur” iddiasında bulunmuştu. Sanık avukatı da, ”Kamera görüntülerine göre müvekkilim tuvalette sadece 2 dakika 2 saniye kalıyor. Bu kadar kısa sürede tecavüz mü olur?” savunmasını yapmıştı.