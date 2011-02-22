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ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON İSTANBUL (A.A)

22 Şubat 2011 20:43

-ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON  İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda, cinayet, çek-senet tahsilatı ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen 65 kişi gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucunda tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda cinayet, adam yaralama, adam kaçırma, yağma, çek-senet tahsilatı suçlarını işledikleri iddia edilen 65 kişi gözaltına alındı.  Elebaşısının cezaevinde olduğu öne sürülen gruptan gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10  tabanca ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.  

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