Organize suç örgütü Çakarlar'a operasyon: 19 kişi gözaltına alındı

Kendilerini "Çakarlar" olarak tanımlayan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Suç örgütünün elebaşları Kemal Çakar ve Gökhan Çakar ile birlikte 19 kişi gözaltına aklındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa başta olmak üzere farklı ilçelerde silah zoruyla maddi menfaat, silahla adam yaralama, yağma amaçlı tehdit eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında basılan adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet, 40 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)