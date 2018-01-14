Organize İşler 2'nin kadrosunda yer alacağı iddia edilen Ata Demirer'den açıklama

Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 filminin kadrosunda yer alacağı iddiaları hakkında konuştu.

Komedyen Ata Demirer önceki 'Ata Demirer Gazinosu'sunu BKM’de sahneledi. 45 yaşındaki Demirer, sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demirer, Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu tamamladığı 'Organize İşler 2' filminde rol alıp almayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Yılmaz abiyle henüz konuşmadım ama çok güzel olabilir. Ben Yılmaz abinin her işinde olurum”

Çekimleri İstanbul, Muğla ve İzmir başta olmak üzere beş şehirde gerçekleşecek olan serinin ikinci filmi için Ata Demirer, Demet Akbağ ve Cem Yılmaz gibi ünlü oyuncuların isimleri geçiyordu.

Cast çalışmaları önümüzde günlerde tamamlanacak olan filmin 4 Ocak 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.