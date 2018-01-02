Organize İşler 2'de yıldızlar geçidi: Ata Demirer ve Demet Akbağ'dan sonra Cem Yılmaz da kadroya dahil oldu!

Yılmaz Erdoğan, senaryo aşamasını bitirdiği ‘Organize İşler’in ikincisini çekmek için hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor. Ata Demirer ve Demet Akbağ’ı kadroya alan Yılmaz Erdoğan’ın, Cem Yılmaz’la da anlaştığı iddia edildi.

Yılmaz Erdoğan’ın, kendisi gibi Köyceğiz’de yaşayan, ilkinde Umut Ocak rolüyle kamera karşısına geçen Özgü Namal’a da teklif götürdüğü konuşuluyor.

Milliyet’in haberine göre, şubatta çekimlere başlanması planlanan film, İstanbul, Muğla ve İzmir başta olmak üzere beş şehirde çekilecek.