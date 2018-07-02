Organize İşler 2 setinde kaza

İstanbul Balat'ta çekilen, Yılmaz Erdoğan imzalı "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminin setinde, Okan Çabalar'ın dublörlüğünü yapan oyuncu camdan atlama sahnesinde başından ve bileklerinde yaralandı. Oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin çekimlerine Balat'ta tüm hızıyla devam ediyor.

Milliyet’in haberine göre, Okan Çabalar’ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı. Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ’un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Çekimlere çevre halkı da ilgi gösterirken, Kıvanç Tatlıtuğ’un korumalarının yanı sıra set çalışanları adeta etten duvar ördü.