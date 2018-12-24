Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi ertelendi

1 Ocak’ta vizyona girmesi beklenen senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin vizyon tarihi ertelendi. Filmin vizyon tarihinin henüz netleşmediği belirtildi.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı filmin vizyon tarihinin ertelenme sebebinin, BKM’nin salon işletmecileriyle halen müzakerelere devam etmesi olduğu kaydedildi

Filmin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral paylaşıyor.