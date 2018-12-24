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Kültür-Sanat

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi ertelendi

Filmin vizyon tarihini ertelenmesinin nedeninin yapımcılığını da üstlenen BKM'nin salon işletmecileriyle halen müzakerelere devam etmesi olduğu belirtildi

24 Aralık 2018 18:14

1 Ocak’ta vizyona girmesi beklenen senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin vizyon tarihi ertelendi. Filmin vizyon tarihinin henüz netleşmediği belirtildi. 

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı filmin vizyon tarihinin  ertelenme sebebinin, BKM’nin salon işletmecileriyle halen müzakerelere devam etmesi olduğu kaydedildi 

Filmin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral paylaşıyor.

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