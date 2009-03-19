Organize hayvan hırsızlarına darbe

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, organize şekilde hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlenen 12 kişi yakalandı.



Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'in birçok ilçesinde artan hayvan hırsızlığını önlem amacıyla yaptıkları araştırma sırasında, "organize şekilde" hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlenen bir çeteyi tespit etti.



Çete üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, çetenin başı olduğu öne sürülen C.A. ile birlikte M.A, A.P, H.H.K, A.S, M.G, A.K, A.K, T.S, H.Ç, Ö.K. ve A.B. adlı zanlılar yakalandı.



Gözaltına alınan 12 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen, 4'ü büyükbaş olmak üzere toplam 89 hayvan bulundu.



Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 12 zanlının, Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı çeşitli köylerden değişik tarihlerde toplam 89 adet küçük ve büyükbaş hayvan çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.



Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

