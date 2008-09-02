Organize çetede 6 polis

İzmir'de "cürüm işlemek amacıyla suç örgütü kurdukları" iddia edilen Ahmet Tekin Baykal'ın elebaşı olduğu gruba yönelik 2 ay önce gerçekleştirilen "Anafor" kod adlı operasyonla bağlantılı olarak gerçekleştirilen ikinci operasyonda 6'sı polis 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ege bölgesinde faaliyet gösteren Ahmet Tekin Baykal elebaşılığındaki gruba yönelik olarak "Anafor" kod adıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykal liderliğindeki örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen kumarhanelere yönelik operasyon düzenlendi.

Birçok adrese düzenlenen operasyon kapsamında kumar makineleri ele geçirildiği öğrenildi.

Kumarhane işletmecisi ve çalışanı olduğu öne sürülen 11 kişinin yakalandığı operasyonda, operasyonları suç örgütüne önceden haber verdiği, bilgi sızdırdığı ve bunlar karşılığında menfaat sağladığı iddia edilen Karşıyaka Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis de gözaltına alındı.

İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce silahlı çete kurma suçundan cezaevine giren Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki grubun yeniden suç örgütü oluşumuna giderek yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiaları üzerine, 1,5 yıl süren takibin ardından temmuz ayının başında İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın, Kuşadası, Muğla, Balıkesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlemişti.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky helikopterin de kullanıldığı "Anafor" kod adı verilen operasyonda, Ahmet Tekin Baykal ile emekli albay, emekli askeri savcı, emekli 2 uzman çavuş, Danıştaydaki hakimlik görevinden istifa etmiş avukat, iş adamlarıyla İzmir'de daha önce Asayiş Şube Müdür Vekilliği yapan emekli polis müdürü H.E'nin de aralarında bulunduğu 58 kişi

yakalanmış, 21 tabanca, 11 pompalı tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 çelik yelek ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan önce 8'i tutuklanmış, savcının serbest bırakılmalara itirazı üzerine 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyonun devamında, Diyarbakır'da görev yapan eski İzmir İl Emniyet Müdürü yardımcılarından C.T. ile Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu'nun ifadesine başvurulmuştu.