T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Organize çetede 6 polis

İzmir'deki 'Anafor' operasyonuyla bağlantılı olarak kumarhanelere yönelik başlatılan operasyon kapsamında 6'sı polis 17 kişi gözaltına alındı

02 Eylül 2008 03:00

 İzmir'de "cürüm işlemek amacıyla suç örgütü kurdukları" iddia edilen Ahmet Tekin Baykal'ın elebaşı olduğu gruba yönelik 2 ay önce gerçekleştirilen "Anafor" kod adlı operasyonla bağlantılı olarak gerçekleştirilen ikinci operasyonda 6'sı polis 17 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ege bölgesinde faaliyet gösteren Ahmet Tekin Baykal elebaşılığındaki gruba yönelik olarak "Anafor" kod adıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykal liderliğindeki örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen kumarhanelere yönelik operasyon düzenlendi.
Birçok adrese düzenlenen operasyon kapsamında kumar makineleri ele geçirildiği öğrenildi.
Kumarhane işletmecisi ve çalışanı olduğu öne sürülen 11 kişinin yakalandığı operasyonda, operasyonları suç örgütüne önceden haber verdiği, bilgi sızdırdığı ve bunlar karşılığında menfaat sağladığı iddia edilen Karşıyaka Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis de gözaltına alındı.
İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce silahlı çete kurma suçundan cezaevine giren Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki grubun yeniden suç örgütü oluşumuna giderek yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiaları üzerine, 1,5 yıl süren takibin ardından temmuz ayının başında İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın, Kuşadası, Muğla, Balıkesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlemişti.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky helikopterin de kullanıldığı "Anafor" kod adı verilen operasyonda, Ahmet Tekin Baykal ile emekli albay, emekli askeri savcı, emekli 2 uzman çavuş, Danıştaydaki hakimlik görevinden istifa etmiş avukat, iş adamlarıyla İzmir'de daha önce Asayiş Şube Müdür Vekilliği yapan emekli polis müdürü H.E'nin de aralarında bulunduğu 58 kişi
yakalanmış, 21 tabanca, 11 pompalı tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 çelik yelek ele geçirilmişti.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan önce 8'i tutuklanmış, savcının serbest bırakılmalara itirazı üzerine 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyonun devamında, Diyarbakır'da görev yapan eski İzmir İl Emniyet Müdürü yardımcılarından C.T. ile Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu'nun ifadesine başvurulmuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24