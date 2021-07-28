Organizatörler, Tokyo Olimpiyatları'nda yemek israfına neden oldukları için özür diledi

Tokyo Olimpiyatları organizatörleri, açılış töreni sırasında çalışanlara gereğinden fazla yemek sipariş etti. Organizatörler, yenmemiş yemek kutularını taşıyan kamyonların internette viral olmasından sonra, yemek israfına neden oldukları için özür diledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında alınan bazı kararlar nedeniyle eleştirilen organizatörler, Olimpiyatlar'ın açılış töreninin yapıldığı ulusal stadyumda yemek israfı yaptıkları için yine eleştirilerin odak noktası oldu. Olimpiyatların seyircisiz düzenlenmesi kararı, gönüllü sayısını azalttığı için binlerce el değmemiş öğle yemeği kutusu stadyuma atıldı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Bu kabul edilemez. Dışarıda yemek yiyemeyen insanlar var" dedi.

Tokyo 2020'yi sürdürülebilir Olimpiyatlar olarak tanıtan organizatörler, Olimpiyatların web sayfasında "Tokyo 2020, kaynak israfının olumsuz etkisini en aza indirmeyi hedefliyor" demişti.