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Dünya
Deutsche Welle

Organizatörler Rotterdam’daki gösteriyi iptal etti

Hollanda’nın Rotterdam kentinde Türklerin bu akşam yapmayı planladığı gösteri organizatörleri tarafından iptal edildi.

17 Mart 2017 22:40

Rotterdam Belediye Başkanı'nın Sözcüsü Lennart de Jong Fransız haber ajansı AFP'ye organizatörlerin gösteriyi iptal ettiklerini söyledi. Gösterinin iptal gerekçesini bilmediklerini söyleyen Lennart de Jong polisin yine de gösteri düzenlenmesi ihtimaline hazırlıklı olacağını belirtti.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebutalib Hollanda polisinin geçen hafta sonunda Türk protestoculara muamelesini protesto amacıyla düzenlenecek gösteriye izin verildiğini perşembe günü açıklamıştı. Gösterinin cuma günü TSİ saat 19'00'da kentin ana tren istasyonu önünde yapılması planlanıyordu.

Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi krizde ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının Rotterdam'a inişine izin verilmemişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın karayolu üzerinden Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na geçme girişimi de cumartesi günü Hollanda polisi tarafından engellendi. Bakan kente ulaşmadan önce konsolosluğun bulunduğu sokaklar kapatıldı. Konsolosluk binası önünde Türkiye bayraklarıyla toplanan bine yakın kişi, bakanın engellenmesini protesto etti. Cumartesi gece geç saatlere kadar devam eden protestolarda polis, gruba tazyikli su, atlı polisler, cop ve köpeklerle müdahale etti, göstericiler de polise taş attı. Olaylarda 6 gösterici gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ve Hollanda'da bakanların konuşmacı olarak katılacağı etkinliklere izin verilmemesini Nazi uygulamalarına benzetmesi Avrupalı liderler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Nazi benzetmelerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Hollanda'da çarşamba günü yapılan genel seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin partisinin kazanmasının ardından, Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert 'Türkiye ile gerilimi yatıştırmak istediklerini söylemişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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