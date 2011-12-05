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Organizatör Özerman: Hepsinin anadan doğma pozları var!

Erkan Özerman, yarışmada ünlenen isimlerin kendisinde anadan doğma pozları olduğunu söyledi

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Akif Alakurt, Çağatay Ulusoy ve Deniz Akkaya gibi birçok ismin ünlenmesini sağlayan ismi organizatör Erkan Özerman, yarışmada ünlenen isimlerin kendisinde anadan doğma pozları olduğunu söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Akif Alakurt, Çağatay Ulusoy ve Deniz Akkaya gibi onlarca ismin sektörde ünlenmesini sağlayan Best Model Yarışması'nın patronu Erkan Özerman'dan ilginç açıklama...


Özerman, yarışmada ünlenen isimlerin kendisinde anadan doğma pozları olduğunu söyledi. Cine5’te "Ece’nin Konukları" programına konuk olan Özerman, dizi ve filmlerde kendi yarışmasından çıkan isimlerin bazen gereksiz yere çıplak gösterildiğini belirtti. Buna uzun süredir mahkemelik olduğu Kıvanç Tatlıtuğ örneğini vererek açıklık getiren Özerman, "Çocuklarımı harcamasınlar, lüzumsuz yere soyulursa rahatsız olurum. Kıvanç son dizisi Kuzey Güney'de lüzumsuz yere fazla soyuluyor. Üzerine kremler sürüp harcamasınlar. Bazı dizilerde bir insanın hoş ve yakışıklı göstermek için yapıyorlar bunu; bırakın oyunun içinde o güzel olsun. Vaktiyle bu durum Türk sinemasında vardı. Kadınları durup durup soyarlardı" dedi.
Gerekli olan sahnelerde oyuncuların soyunmasına ise karşı olmadığını da belirten Özerman, şöyle konuştu:


"Tabii ki de soyunacak, hatta anadan doğma soyunacak. Çocukların hepsinin bende anadan doğma soyunmuş fotoğrafları var. Görevi onun bu, 'Modelin çıplak resmini istiyorum' diyen bir parfüm firmasıyla anlaşıyorsun, 'Ben soyunmam' diyen manken mi var? Koskoca Fransa First Lady’sinin resimlerini görün."


Kimler Best Model Yarışması'yla ünlendi?
 

Kenan İmirzalıoğlu, Güzide Duran, Deniz Akkaya, Mehmet Akif Alakurt, Sema Şimşek, Burak Hakkı, Burak Özçivit, Irmak Atuk, Şenay Akay, Tuğba Karaca, Emre Kızılırmak, Çağatay Ulusoy...


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