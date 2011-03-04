Organik yaşamın duayeni Victor Ananias hayatını kaybetti

T24 - Buğday Derneği kurucusu Victor Ananias, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



Organik yaşam ve organik gıdalar üzerine yıllardır çalışmalar yürüten ve kurduğu Buğday derneği ile Türkiye'de organik yaşamın temellerini atan isimlerden biri olan Victor Ananias 40 yaşındaydı



6 Mart'ta yapılacak olan Runtalya maratonunda TaTuTa için koşacak Buğday Derneği YK Başkanı Victor Ananias, internet sitesinde yaptığı Buğday'a Destek Çağrısında "zorlanarak koşuyorum, sağlığım için ya da zevk aldığım için değil, seni ve diğer arkadaşlarımı tatuta’ya destek vermek amacıyla motive etmek için" cümlesini yazmıştı.













