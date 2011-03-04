T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Organik yaşamın duayeni Victor Ananias hayatını kaybetti

Buğday Derneği kurucusu Victor Ananias dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

04 Mart 2011 02:00

T24 - Buğday Derneği kurucusu Victor Ananias, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


Organik yaşam ve organik gıdalar üzerine yıllardır çalışmalar yürüten ve kurduğu Buğday derneği ile Türkiye'de organik yaşamın temellerini atan isimlerden biri olan Victor Ananias 40 yaşındaydı 

Victor Ananias 1971-20116 Mart'ta yapılacak olan Runtalya maratonunda TaTuTa için koşacak Buğday Derneği YK Başkanı Victor Ananias, internet sitesinde yaptığı Buğday'a Destek Çağrısında "zorlanarak koşuyorum, sağlığım için ya da zevk aldığım için değil, seni ve diğer arkadaşlarımı tatuta’ya destek vermek amacıyla motive etmek için" cümlesini yazmıştı.






ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24