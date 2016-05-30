İstanbul'da Organik Yaşam Festivali başlıyor

Bu sene ikinci kez düzenlenen Organik Yaşam Festivali, 4-5 Haziran tarihlerinde Maçka Demokrasi Parkı’nda gerçekleşecek. İki gün sürecek olan festivalde organik ürünlerin ve doğa dostu teknoloji ürünlerinin tanıtımı yapılacak. Festival paneller, seminerler ve yetişkin-çocuk workshopları ile tüketicileri biliçlendirmeyi amaçlıyor.

Organik yaşama dair her çeşit ürünün yer aldığı festivalde, yeme-içme stantları, giyim markaları yer alıyor. Farklı müzik gruplarının sahne alacağı etkinlikte spor etkinlikleri, söyleşiler ve gösteriler de var. Aynı zamanda çocuklar için de geniş bir aktivite alanı mevcut. İki gün sürecek festival herkese açık ve giriş ücretsiz olacak.