Organik ürün satın alırken dikkat!

Son günlerde sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından biri olan organik ürünleri satın alırken, ürünün sertifikalı olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.



Güngör Uras Milliyet gazetesindeki köşe yazısında, organik diye satılan tarım ürünlerinin organik olup olmadığını kimsenin kontrol etmediğini belirtiyor. Türkiye’de bu konuda sıkı bir denetim olmadığı için, çarşıda pazarda satılan tarım ürünlerinde sağlığa zararlı madde olup olmadığı bilinmiyor.



Türkiye’den mal satın alan ülkeler, aldıkları ürünleri “tarım ürünleri sağlığa zararlı” diyerek iade ediyorlar, çünkü tarım ürünlerinin üzerinde “sağlığa zararlı kalıntı”lar bulunuyor.

Organik ürünlerin sıkı denetlenmesi şart



Organik ürünler hakkında tüketiciyi eğitmekten ve tarımsal üretimi kontrol etmekten sorumlu kuruluş Tarım Bakanlığı. Organik tarımda kullanılacak her türlü pestisitin nasıl, ne ölçüde ve ne zaman kullanılacağı belirli esaslara bağlıdır. Bu esaslara uyulduğunda, pestisit ürünün içinde kalmıyor. Kalsa da sağlığa herhangi bir zararı olmuyor.



Dilara Koçak’ta Milliyet gazetesindeki köşesinde birçok zararlı katkı maddesinin organik besin üretiminde kullanımının yasak olduğunu anlatıyor.



Organik çiftçilikte standart çiftçilikte kullanılan antibiyotiklerin kullanımı yasaktır. Eğer bir hayvanı tedavi etmek için antibiyotik kullanılırsa o hayvanın eti için ne zaman kesilebileceği veya ne zaman süt verebileceği ile ilgili katı zaman kısıtlamaları vardır.



Yönetmeliğe göre organik tarımsal ürün üreten ve satanlar; ambalajlarında logo kullanmak zorundadır. Bu logoları üzerinde bulundurmayan ürünler iç pazara sunulamaz. Alışveriş-lerinizde mutlaka bakanlık onaylı logolara dikkat ediniz.



Ekim ve dikim şartları



Tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon görmemiş biyolojik özellikte olmalıdır.

Fide; organik tohum veya ana bitkiden elde edilmiş, üretimi sırasında hormonların kullanılmadığı, toprak ve iklim koşullarına uygun olmalıdır.



Sulama şartları



Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden elde edilen drenaj suları organik tarımda kullanılamaz.

Sulama suyu çevre kirliliğine toprak yapısında bozulmaya yol açmamalıdır.



Hasat şartları



Organik ürünlerin hasadında kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması gerekir.

Toplama materyalleri hijyenik olmalıdır.

Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmiş olmamalıdır.

Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanmalıdır.



Organik besinlerin tadı daha mı güzel?



Elbette kendi doğal hızında, haftalar içerisinde besin açısından zengin toprakta yetişip güneşte olgunlaşan bir domatesle serada çok hızlı yetiştirilen bir domates arasında lezzet farkı olacaktır.



Neden organik besinler pahalıdır?



Organik besinler üretimine harcanan zaman, çaba ve yatırım çok fazla olduğundan dolayı her zaman organik olmayan besinlerden daha pahalı olacaktır ama organik besinlerin fiyatları zamanla düşmektedir. Bütçeye biraz dikkat edilmesi ve abur cubura daha az para harcanması ile organik besinlere yer açılabilir.

Organik besinler daha pahalı olsalar da fiyatları zamanla düşüyor. İnsanlar daha fazla organik besin aldıkça daha ulaşılabilir olacaklar.

* İşlenmiş organik besinler genelde yağ ve şeker açısından zengin olmalarıyla eleştiriliyor. Bütün yiyecek içeceklerde olduğu gibi içeriği ve besin değerlerini gösteren etiketi inceleyin.

