Organik trend yerini veganlığa bırakıyor



Sığır eti yerine tofu. Berlin'in büyük rağbet gören yeni fast food restoranı "Dandy Diner" tamamen vegan bir restoran. Kurucuları iki moda blog yazarı Jakob Haupt ve David Roth. Tabii her ikisi de vegan.

Jakob Haupt, "Giydiğin kıyafetler, tercih ettiğin ve etmediğin markalarla kendini bir şekilde ifade ediyorsun. Aynı şekilde ne yiyip içtiğinle de bunu yapıyorsun. Veganlık inanılmaz bir trend şu an. Biz de bunu erkenden görenlerdeniz ve şimdi bir vegan fast food krallığına sahibiz" diyor.

Jakob Haupt ve David Roth trend yakalama veya yaratma önsezilerini iş modeline çevirmiş. Yıllardır internet sayfalarında erkek modası üzerine başarılı makaleler kaleme alıyorlar. Her ikisi ne gıda ne de giyimde hiçbir hayvansal ürün kullanmıyor.

Vegan-ekonomi giderek büyüyor. Soya sütlü kahvelerin, yumurtasız pastaların satıldığı kafelere artık Berlin'in her köşesinde rastlamak mümkün. Artık gıdadan giyime hayvansal bir şey içermeyen ürünler tercih ediliyor. Deri olmayan kemerler, mikrofiber ayakkabılar gibi. Bu trend hizmet sektöründe de kendini gösteriyor. Örneğin bir kuaför salonu bakım ürünlerinden koltuklarına kadar hiçbir hayvansal ürün içermiyor. Anja Reichert, ilk vegan kuaför salonunu kuranlardan biri.

Anja Reichert, "Veganlar başka bir salonda sık sık, kullanılan bakım şampuanın içinde ne olduğunu sorar? Ama çoğu kuaför bunun yanıtını bilmez. Müşteri oraya ıslak saçla gider, saçlarını kestirir ve çıkar. Ama buraya gelen müşteri, vegan ürünler tercih edildiği için geliyor. İçtiği içecekten, saçına kullanılan her ürüne kadar içinde hayvansal bir şey içermediğinin bilincini taşıyıp endişelenmiyor" şeklinde konuşuyor.

Vegan olarak yaşamak son yıllarda çok daha kolaylaştı. Küresel çaptaki ilk süpermarket zincirinin rafları et ve süt ürünlerinin alternatifleri ile dolu. Tıpkı soya sütü ve tofu sosisi gibi. 2011 yılında ilk süpermarketini açan Veganz adlı firmanın şimdi Avrupa çapında 10 şubesi bulunuyor. Firmanın Genel Müdürü Jan Bredack vegan beslenmeyi popüler hale getirdi.

Bredack, "Başlarda veganlar için bir dükkandık. Ama daha sonra vizyonumuzun daha büyük olduğunu fark ettik ve herkesi mutlu kılmak istedik. Geldiğimiz nokta da gerçekten de eskiden vaganlıktan korkan insanları veganlığa çekmeyi başardık" diyor.

Besin değeri yüksek gıdalar

Süpermarketten artık sadece veganlar alış veriş yapmıyor. Jan Bredack veganlığın, organik trendin yeni adı olduğu savunuyor. İnsanlar besin değeri yüksek gıdalara para vermeyi tercih ediyor, tıpkı vegan süparmarketlere bağlı restoranlarda da olduğu gibi. Hiçbir hayvansal ürün içermeyen ürünlere olan ilgi giderek artıyor ve piyasaya giderek daha fazla girişimciyi çekiyor. Hatta artık klasik et endüstrisi de giderek vegan ürünlere yatırım yapıyor. Bunun nedenini Bredack şöyle açıklıyor: "Çünkü, tamamen endüstriyelleşmediği ve rasyonelleşmediği için vegan gıdaların marjı daha yüksek. Ayrıca bugün piyasadaki payı belki sadece yüzde 1 olan bir branşın, yüzde 10 veya 20'lere kadar büyüme şansı var."

Dandy Diner'in en çok satan ürünlerinden biri bitkisel chorizo burgeri. Restoranın açılış günü bu burgere olan rağbet nedeniyle izdiham yaşanmıştı. Kurucuları şimdi bu işi büyütmeyi planlıyor.

Jakob Haupt ve David Roth: "Burayı açmadan önce bir Franchise danışmana başvurduk. O da projeyi çok ilginç bulduğu için mutlaka bizimle buluşmak istedi ve Berlin'e geldi. Bizimle çalışmak isteyen birçok sanayiciden de teklif alıyoruz. O nedenle yatırımcı ilgisi büyük diyebilirim. Şimdi sıra icraatta. 2017 bizim yılımız olacak."

Mutfakta devrim: yeni konsept; vegan ama organik görünümde değil. Mutlaka bu projeye sevinenler çıkacaktır. Yani bu domuzu ve daha nice hayvanı mangal ızgarasında görmek istemeyenler herkes gibi.