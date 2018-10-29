Organik gıdanın kanseri önlediği kanıtlandı

Bilim insanları, organik gıda tüketiminin belirli kanser türlerini önlediğini kanıtladı.

The Independent'in haberine göre, Fransız bilim insanlarının 2009-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği araştırmaya yaklaşık 70 bin insan katıldı. Denekler, besinlerindeki organik gıda oranına göre 4 gruba bölündü. Ayrıca onkoloji riskini etkileyen diğer faktörler de dikkate alındı.

Her şeyden çok organik gıda tüketenlerin, yüzde 25 oranında daha az kanser riskine maruz kaldığı tespit edildi. Diğer yandan organik gıdanın bağırsak ve prostat kanseri olasılığını etkilemediği de ortaya çıktı.

Bilim insanlarının görüşüne göre bu sonuç, organik gıda tüketenlerin organizmasına, tarımda kullanılan böcek ilacı ve ilaç kalıntılarının daha az girmesiyle ilgili.

Julia Baudry, "Sonuçlar teyit edilirse organik gıda tüketiminin teşviki genel olarak kanser önleme stratejisinin bir parçası haline gelebilir" diye açıkladı.