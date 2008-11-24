Organik atıklar enerjiye dönüşecek!

Frito Lay Türkiye'nin, Kocaeli Fabrikasında organik atıkları enerjiye dönüştürme amaçlı hayata geçirdiği Organik Atık Arıtma Tesisi törenle hizmete açıldı.

Türkiye'de atıştırmalık çerez sektöründe pazar lideri olan ve performans gösterirken topluma fayda sağlamayı vizyon olarak belirleyen Frito Lay Türkiye'nin, 'sürdürülebilir bir çevre' amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile hayata geçirdiği Katı Atık Arıtma Tesisinde yıllık 100 watt'lık, 7 bin ampulün yanmasına yetecek, 2,5 milyon kw/saat enerji üretilecek. Aynı zamanda, elde edilecek atık, çeşitli besin katkısıyla organik gübre olarak kullanılabilecek.



Frito Lay Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, tesisin açılışı için düzenlenen törende, doğaya ve çevreye önem veren bir şirket olma sorumluluğuyla hareket ederek organik atıkları yenilenebilir enerjiye dönüştürme amaçlı Organik Atık Arıtma Tesisini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bölgenin en az su ve enerji tüketen fabrikası olduklarını ifade eden

Aksel, Frito Lay Türkiye olarak, "Fayda Gözeten Performans" vizyonunun çevresel sürdürülebilirlik sacayağı çerçevesinde su tasarrufu, atık su dönüşümü, enerji tasarrufu, enerji üretimi ve alternatif enerji kaynakları kullanımı olmak üzere pek çok çevresel konuda yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Aksel, şunları söyledi:

"Tüketim değerlerimiz Avrupa ortalamasının altında. Fabrika organik atıklarının kofermantasyonla organik gübre, biyogaz ve biyogazdan da elektrik enerjisi üretimi projesi, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından onaylanarak Ar-Ge projelerinin teşviki kapsamında desteklenecek projeler arasına alındı ve yaklaşık 1.5 milyon dolarlık yatırım ile gerçekleştirildi. Frito Lay'in dünyada ilk kez Türkiye'de hayata geçirdiği bu tesis ile kullanılamayan atıklar doğaya ve yaşadığımız çevreye katkıda bulunuyor. Tesisimiz 500 bin metreküplük biyogaz üretimiyle yaklaşık 20 bin ağacın emeceği karbondioksite eşdeğer sera gazı salınımını engelliyor. Ayrıca yıllık 2 bin 500 Megawatt'lık enerji üretimi, tesisin ihtiyacı olan enerji hariç 100 Watt'lık yaklaşık 7 bin ampulün bir yıl yanmasına yeterli enerjiye eşdeğer."



Enerji sarfiyatı ve geri dönüşüm



Atıklarının ekolojik dengeyi bozacak ve doğayı kirletecek riskler içermediğini, ancak gerçekleştirilen yatırımlarla 2005 yılına göre birim kilogram üretim başına enerji tüketiminin yüzde 22, su tüketiminin de yüzde 17 azaldığını dile getiren Aksel, atıklarının tamamen doğal olduğunu, patates ve mısır içeren pişmiş ve ham gıda atıklarının hayvan yemi ve gübre haline getirilmek üzere anlaşmalı firmalara verildiğini, uzun süre kullanılmadan beklemiş bitkisel yağlarının sabun imalatında değerlendirildiğini, ambalaj atıklarının ise geri dönüşümünün sağlandığını kaydetti.



Aksel, Frito Lay'in çevresel sürdürebilirlik alanındaki hedefleri hakkında da şu bilgileri verdi:

"Çevresel sürdürebilirlik alanındaki yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam edecek. 2005-2011 arasındaki toplam yatırımımız 20 milyon doları geçecek. 2011 yılında su tüketimimiz 2005'e oranla yüzde 26, enerji tüketimimiz ise yüzde 23 azalacak. Bu sayede toplam 24.5 milyon Kw enerji tasarrufu sağlayacağız. 2011 yılına kadar fabrika atık geri dönüşümünü yüzde 96.5'e çıkartmayıplanlıyoruz."



Ekonomik krizin etkisi



Aksel, bir gazetecinin global ekonomik krizin atıştırmalık gıda sektörüne yansımasına ilişkin sorusu üzerine, "Ekonomik krizin etkileri ekim ayının başından beri hissediliyor. Ancak, sektörümüzde henüz bir daralma görmedik. Tüketici için doğru olan ürünü, uygun fiyatla piyasaya sürersek tercih edilen, daralma yaşamayan bir zeminde oluruz" diye cevapladı.

