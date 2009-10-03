Organ ticaretine karşı yeni karar

Sağlık Bakanlığı'nın organ ticaretine karşı aldığı yeni karara göre organ nakli akraba olmayanlarda zorlaştırılacak.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, akraba dışı organ naklinin yasaklanmasının gündemlerinde olduğunu, bunun için bir taraftan bilimsel kurulun çalışmalarının, bir taraftan da Teftiş Kurulunun kendilerine vereceği ilk bilgilerin belirleyici olacağını bildirdi. Gazi Üniversitesi Acil Diş Polikliniğinin açılış törenine gelişinde organ nakliyle ilgili konuşan Akdağ, savcılığın bir soruşturma yürüttüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında kural şöyleydi: Beyin ölümü olan kişilerden, kadavradan organ nakli yapılabilir. Ayrıca yakın akrabalardan organ nakli yapılabilir. Akraba olmayanlardan organ nakli yapılabilmesi için organ naklini yapan ilgili hastanelerin etik kurullarının burada bir para, menfaat ilişkisi olmadığına kanaat getirmesi, bunu kayıt altına alması gerekiyor ki organ nakli yapılabilsin. Belli ki bu mekanizmada birtakım aksamalar olmuş. Etik kurulların bu konuda çok dikkatli davranmasını beklerdik”



Gerekeni yapacağız!



“Akraba dışı organ naklinin yasaklanması söz konusu olabilir mi?” sorusuna Akdağ, “Bu şu anda gündemimizde” yanıtını verdi. Tamamen insani sebeplerle akraba olmayanlardan da organ naklini ilgili bilimsel kurulların uygun bulduğunu hatırlatan Bakan Akdağ, “Ama söylediğim gibi arada, menfaat ilişkisinin kurulmaması şart. Menfaat ilişkisi kurulduğu zaman iş bir organ alım satımına, komisyonculara döner ki çok kötü bir şey olur. Bu olayda da ilk bulgular buna benzer şeylerin yapıldığına işaret ediyor. Gerekenleri derhal yapacağız” şeklinde konuştu.

