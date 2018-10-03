'Organ ticareti' şüphelisi yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, \'organ ticareti yapmak\' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlenip, adliyeye sevk edilen Metin Duran, tutuklandı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, \'organ ticareti yapmak\' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Metin Duran\'ın, Atça Mahallesi\'nde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete polis, Duran\'ı Atça Cumhuriyet Meydanı\'nda yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Duran tutuklanarak Nazilil E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.



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