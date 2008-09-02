Organ nakli merkezinde ikinci istifa depremi

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin atanmasının ardından Organ Nakli Merkezi Müdürlüğü'nden istifa ettirilen Prof. Alper Demirbaş ile iki yardımcısı, üniversitedeki görevlerinden de ayrıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Rektör Prof. Dr. Mustafa Akaydın üniversitedeki seçimlerde en fazla oyu almasına ve YÖK tarafından Çankaya Köşkü’ne sunulan listede ilk sırada yer almasına karşın, ikinci sıradaki Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi rektör atamıştı.

Bu atamanın ardından istifalar gelmeye başladı. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sadık Çakmakçı ile Prof. Dr. Mehmet Aktekin'in ardından, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oktay Eray ile dört yardımcısı, üç fakültenin dekanı, genel sekreter ve yardımcısı, enstitü ve yüksekokul müdürleri istifa etti.

En büyük deprem ise Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde oldu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Alper Demirbaş ile Prof. Dr. Murat Tuncer ve Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Sorumlusu Dr. Levent Yücetin istifa etti. Geçen yıl 306 böbrek nakliyle dünya birincisi olan merkezin müdürlüğünden 12 Ağustos'ta ayrılan Demirbaş ve iki arkadaşı yıllık izne çıktı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden de geçen cuma günü ayrılan Demirbaş'ın yanı sıra İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı uzmanlarından Tuncer ile Yücetin de üniversitedeki görevlerinden istifa etti.



'Teklif var, düşünüyorum'

Demirbaş ve ekibinin, bir süre önce Antalya'da da hizmete açılan Medical Park Hastanesi'ne transfer olacağı konuşuluyor. Demirbaş, "Merkez müdürlüğü görevinde bulunduğum sürede teklif almış ve reddetmiştim. Şimdi bu teklif yeniden yapıldı. Henüz karar vermedim ama düşünüyorum" dedi.





İstifasını Kurtcephe yazdırmıştı

Rektörlüğe atanan Prof. İsrafil Kurtcephe’yle görüşen Prof. Alper Demirbaş, "Bizimle çalışmayı isteyip istemediğinizi öğrenebilir miyiz?" diye sormuştu. Kendi ekibiyle çalışmak istediğini belirten Kurtcephe de Demirbaş ve ekibinin istifasını istedi. Hayatında hiç istifa etmediğini ve nasıl yazılacağını bile bilmediğini söyleyen Demirbaş, istifasını en kısa sürede sunacağını kaydetti. Zaman kaybetmeyen Kurtcephe ise çekmecesinden çıkardığı beyaz kâğıdı Demirbaş'a uzatarak, "Ben sana yazdırayım" dedi.



Avrupa’nın en büyük nakil merkezi

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Prof. Demirbaş’ın göreve gelmesinin ardından Avrupa’nın en büyük organ nakil merkezi haline geldi. 2007 yılında 306’sı böbrek, 17’si karaciğer, 5’i pankreas, 2’si kalp nakli olmak üzere 330 organ nakli gerçekleştiren kurum, dünyanın en büyük böbrek nakil merkezi oldu. Geçen yıl Demirbaş ve ekibi, dünya literatüründe ilk defa, kan ve doku grupları birbirine uymayan, Hepatit C hastası bir kişiye böbrek nakli yaptı.



