Organ nakli bekleyenler hastalar, ilaç paralarını cebinden ödemek zorunda kalıyor

Türkiye’de 2017 verilerine göre 25 bin hasta organ bekliyor. Yaşamlarını sürdürebilmek için organ bulan binlerce insanın ise ameliyat sonrası ömür boyu kullanması gereken ilaç ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalmak üzere. Birgün'den Burcu Cansu'nun haberinde “Takrolimus” etken maddeli ilaçla ilgili Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu (TEDK) ve SGK arasındaki 'çelişkili' tutum, binlerce hastanın mağduriyet yaşamasına sebep olduğu belirtildi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı (TEİS) Nurten Saydan, "Takrolimus etken maddeli ilaçla ilgili mevcut uygulama, organ nakli hastalarının ilacı alırken 5 kutuda 100 lira ek para ödemesine yol açıyor” dedi.

Söz konusu haber aynen şöyle:

Eczanelerde “Takrolimus” etken maddeyi aynı miktarda içeren dört adet ilaç bulunmasına rağmen, bu ilaçları fiyat yönünden eşdeğer kabul eden TEDK, tedavi yönünden eşdeğer görmüyor. SGK’nin “eşdeğer” ilaç uygulamasına göre de ucuz olan ilacın parası ödendiği için arada kalan ilaç fiyat farkı hastalara yükleniyor. Söz konusu ilaçları kullanan ve atak durumunda bir ayda beş kutu ilaç tüketen hastaların aylık ödeme farkları yaklaşık 500 lirayı buluyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı (TEİS) Nurten Saydan, organ nakli olan hastaların yaşadığı sorunlarla ilgili konuştu. Saydan, “Takrolimus etken maddeli ilaçla ilgili mevcut uygulama, organ nakli hastalarının ilacı alırken 5 kutuda 100 lira ek para ödemesine yol açıyor” dedi.

"Eşdeğer ilaç kullanmamalılar"

Yaşanan sorunların biran önce çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Saydan şunları söyledi:

“Takrolimus etken maddeyi aynı miktarda içeren dört farklı ilaç piyasada mevcut. Bu ilaçları fiyat yönünden eşdeğer kabul eden TEDK, tedavi eşdeğerliği yönünden farklı eşdeğer grupta yer almaları yönünde karar aldı. TEDK, ilaçların prospektüsünde de ‘Hangi ilaçla tedaviye başlandıysa o ilaçla devam edilmeli’ diye belirtti. Doktor hastaya hangi ilacı yazdıysa eczanemizde hastaya o isimli ilacı verebiliyoruz. Bu yüzden de SGK ekranında tedavi yönünden eşdeğeri görünmeyen ilaca fiyat farkını almak zorunda kalıyoruz. Bu da kutu başı 20 liradan 5 kutuda 100 lirayı buluyor.”

SGK ve TEDK arasındaki çelişkinin hem hastayı hem de eczacıyı mağdur ettiğini belirten Saydan, “Birbirinin yerine kullanılamayacağına TEDK tarafından karar verilen ve prospektüsünde de belirtilen bu gruptaki ilaçlara SGK’nin sanki eşdeğer kullanılabilirmiş gibi fiyat farkı oluşturması ilacı kullanan hastaları da bu durumu onlara anlatan eczacıları da zora sokuyor” dedi.

Kurumlar göreve

“Eğer bu ürünler eşdeğer ise neden birbirinin yerine verilemiyor? Eğer eşdeğer değil ise neden birbirinin fiyatı kıyaslanıyor?” sorularının yanıtlanmasını isteyen Saydan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Birbirinin yerine kullanılamayacak ilaçlar arasında fiyat kıyaslaması yapılması tabiri yerindeyse altın için gümüş üzerinden fiyat belirlemek demek. Eşdeğer ilaca olan güveni sarsıyor. İlgili kurumların bu durumla ilgili bir an evvel düzenleme yapması ve ilaç fiyatlarını Sağlık Bakanlığı’nın 25.09.2017 tarihli tebliğinde belirttiği birebir eşdeğer ürünler üzerinden yapması gerekiyor. Böylelikle, hem halkımızın mağduriyetleri giderilecek hem de eczacılarımız ilaç fiyat farkı tahsildarlığından kurtulacaktır.”