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Yaşam

Organ mafyası Facebook'a da el attı

Antalya merkezli 17 ilde düzenlenen organ ticareti operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı...

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Antalya merkezli 17 ilde düzenlenen organ ticareti operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Sosyal paylaşım sitelerinden yararlanan çetenin, organ nakli için 80 bin liraya kadar para aldığı belirlendi. 



Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğinin 6 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından, organ nakli ticareti yaptığı öne sürülen örgüte yönelik olarak Antalya, Gaziantep ve Artvin'in de aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çetenin kendi içinde görev dağılımı yaptığı ve bir grubun sürekli diyaliz merkezlerine giderek, burada acil organ nakli olmayı bekleyen, ekonomik durumu iyi hastaları belirlediği öğrenildi.

Zanlıların bu şekilde hastalarla iletişime geçerek anlaştığı, hatta Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla böbreğini satmak isteyenleri belirlediği ortaya çıktı. Çete üyelerinin yine internet aracılığıyla tarafları buluşturduğu anlaşıldı.


Hastanede gözaltı

Organ ticareti yaptığı iddiasıyla daha önce 2 kez gözaltına alınan zanlı Yasemin Ç'nin bir böbreğini vermek üzere Gaziantep'te hastaneye yattığı sırada gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlıların 12 organ nakli veya teşebbüsünü organize ettiği belirlendi.


Organ fiyatı

Organ nakli yapılan kişiden 40 bin ile 80 bin lira arasında para aldığı, organ verenlere 15 bin ile 20 bin lira arasında para verdiği ileri sürüldü.


Akraba gösterdiler

Zanlıların organ nakli için etik kurul onayından geçebilmek amacıyla organ vericileri ile alıcılarını belgede sahtecilik yaparak akraba olarak gösterdiği iddia de edildi.


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