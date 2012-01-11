Organ mafyası Facebook'a da el attı

T24

Hastanede gözaltı



Organ fiyatı



Akraba gösterdiler



Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğinin 6 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından, organ nakli ticareti yaptığı öne sürülen örgüte yönelik olarak Antalya, Gaziantep ve Artvin'in de aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Çetenin kendi içinde görev dağılımı yaptığı ve bir grubun sürekli diyaliz merkezlerine giderek, burada acil organ nakli olmayı bekleyen, ekonomik durumu iyi hastaları belirlediği öğrenildi.Zanlıların bu şekilde hastalarla iletişime geçerek anlaştığı, hatta Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla böbreğini satmak isteyenleri belirlediği ortaya çıktı. Çete üyelerinin yine internet aracılığıyla tarafları buluşturduğu anlaşıldı.Organ ticareti yaptığı iddiasıyla daha önce 2 kez gözaltına alınan zanlı Yasemin Ç'nin bir böbreğini vermek üzere Gaziantep'te hastaneye yattığı sırada gözaltına alındığı bildirildi.Zanlıların 12 organ nakli veya teşebbüsünü organize ettiği belirlendi.Organ nakli yapılan kişiden 40 bin ile 80 bin lira arasında para aldığı, organ verenlere 15 bin ile 20 bin lira arasında para verdiği ileri sürüldü.Zanlıların organ nakli için etik kurul onayından geçebilmek amacıyla organ vericileri ile alıcılarını belgede sahtecilik yaparak akraba olarak gösterdiği iddia de edildi.