T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Organ mafyası dehşet saçtı

Kars'ın Digor ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp oraganlarını aldılar. Cesedi çuvala koyup yola attılar.

03 Kasım 2008 02:00

Evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp organlarını aldılar. Cesedini çuvala koyup yola attılar.

Tüyleri  diken diken eden organ mafyası cinayeti Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde yaşandı. 4 yaşındaki Rojhat Erkmen, 2 ay önce evlerinin önünde oyun oynarken annesinin yanında olmadığı bir anda ortadan kayboldu. Evin etrafında bulunamayan çocuk daha sonra akrabaları ve köylüler tarafından köyün her yerinde arandı. Uzun uğraşlara rağmen çevre köylerde bile bulunamayan çocuğun hayatından endişe ediliyordu.

Aileler tedirgin

Erkmen Ailesi, 50 gün önce Valilik önünde eylem yaparak yardım istemiş, Vali Mehmet Ufuk Erden'le görütükten sonra büyük umutlarla köylerine geri dönmüştü. Aile dün Şatıroğlu köyü yol kenarında yavrularının bir çuval içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Organları alınmış şekilde cesedi bırakılan çocuklarını görünce sinir krizi geçiren anne baba hastaneye kaldırıldı. Gören ve duyanları dehşete düşüren olay, özellikle Kars'ta tedirginlik yaşanmasına neden oldu. Artık köylere kadar inen organ mafyasına karşı herkesin dikkatli olması istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24