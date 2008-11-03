Organ mafyası dehşet saçtı

Evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp organlarını aldılar. Cesedini çuvala koyup yola attılar.



Tüyleri diken diken eden organ mafyası cinayeti Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde yaşandı. 4 yaşındaki Rojhat Erkmen, 2 ay önce evlerinin önünde oyun oynarken annesinin yanında olmadığı bir anda ortadan kayboldu. Evin etrafında bulunamayan çocuk daha sonra akrabaları ve köylüler tarafından köyün her yerinde arandı. Uzun uğraşlara rağmen çevre köylerde bile bulunamayan çocuğun hayatından endişe ediliyordu.



Aileler tedirgin



Erkmen Ailesi, 50 gün önce Valilik önünde eylem yaparak yardım istemiş, Vali Mehmet Ufuk Erden'le görütükten sonra büyük umutlarla köylerine geri dönmüştü. Aile dün Şatıroğlu köyü yol kenarında yavrularının bir çuval içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Organları alınmış şekilde cesedi bırakılan çocuklarını görünce sinir krizi geçiren anne baba hastaneye kaldırıldı. Gören ve duyanları dehşete düşüren olay, özellikle Kars'ta tedirginlik yaşanmasına neden oldu. Artık köylere kadar inen organ mafyasına karşı herkesin dikkatli olması istendi.

