Organ çetesine ‘Av Mevsimi’ operasyonu

T24 - Adana polisi, Haziran 2010’dan beri peşinde olduğu organ çetesini, 11 ildeki eşzamanlı operasyonla çökertti.



Çetenin organ arayanlarla verenleri buluşturduğu, 10-15 bin liraya alınan organları 25-30 bin liraya sattığı, hatta ‘taksit’ bile yaptığı anlaşıldı. Sadece taksitli satışların PTT havalelerinden, en az 7 ‘organ alışverişi’ belirlendi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organ satışı yaptıkları öne sürülen bir çeteyi, ihbar üzerine takibe aldı.



Haziran 2010’dan bu yana süren takibin ardından, üç gün önce Adana merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Batman, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Bursa, Mersin, Hatay ve Bingöl’de 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yavuz Turgul’un filminden esinlenilerek, ‘Av Mevsimi’ adı verilen operasyonda, 12’si organ çetesi üyesi diğerleri de alıcı ya da satıcı olmak üzere toplam 33 kişi gözaltına alındı.





10 bine al, 30 bine sat



Çete üyeleri dışındaki 21 kişi, sorguları sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Liderliğini Osman K.’nın (46) yaptığı iddia edilen çetenin, böbrek ihtiyacı olan kişilerle, organlarını satmak isteyenleri buluşturduğu öne sürüldü. İddiaya göre şüpheliler, 10- 15 bin TL’ye aldıkları böbrekleri, 25- 30 bin TL’ye satıyordu. Anlaşma sağlanıp, doku uyumu belirlendiğinde, nakiller Antalya, Ankara ve İstanbul’daki özel ve lüks hastanelerde, sahte belgeler kullanılarak yapılıyordu. Taksitle satılan bazı böbrekler için PTT kanalıyla her ay ödeme yapılıyordu. Havale kayıtları, 7 kişinin böbreğinin satıldığını kesinleştirdi.





