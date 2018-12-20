Organ bağışının poster çocuğu, siyaset sahnesinde

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 9 yaşındayken Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) tarafından organ bağışı konusunda duyarlılık yaratmak için hazırlanan posterlerde \'Annem diyor ki cennetteki bir abi hayatımı kurtarmış\' sloganıyla tanınan, bir karaciğer, 3 böbrek nakli olan İbrahim Berk Yetiş (22), en genç meclis üyesi aday adayı olarak siyaset sahnesine çıktı.

Doğuştan karaciğerindeki enzim eksikliği nedeniyle böbreklerinde taş oluşan ve 25 kez böbrek taşı, 1 karaciğer ve 3 böbrek ameliyatı geçiren, ONKOD tarafından organ bağışı konusunda duyarlılık yaratmak için hazırlanan posterlerin gülen yüzü olan İbrahim Berk Yeriş, siyasette yer almak için kolları sıvadı. Kısa süre önce CHP Muratpaşa Meclis Üyesi aday adaylığını açıklayan Yeriş, ameliyatlarını gerçekleştiren MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş\'ı ziyaret etti.

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İngilizce Ekonomi 2\'nci sınıf öğrencisi İbrahim Berk\'e başarılar dileyen Prof.Dr. Demirbaş, Yeriş\'in 8 yıldır yaşamına sağlıklı şekilde devam ettiğini söyledi.

ÇOK SAYGIDEĞER BİR DAVRANIŞ

“Berk bizim poster çocuğumuz\" diyen Prof.Dr. Alper Demirbaş, 13 yıl önce ONKOD tarafından organ bağışı konusunda duyarlılık yaratmak için hazırlanan posterlerde \'Annem diyor ki cennetteki bir abi hayatımı kurtarmış\' sloganlı posterlerde yer aldığını hatırlattı. Bir karaciğer ve 3 kez böbrek nakli olan Berk\'in hastalığının doğuştan olduğunu aktaran Prof.Dr. Demirbaş, son olarak 2010 yılında annesinden böbrek nakli yapılan gencin artık son derece sağlıklı olduğunu belirtti.

Halen üniversite öğrencisi olan Berk\'in yerel seçimlerde en genç meclis aday adayı olduğunu öğrenince başarılar dileyen Prof.Dr. Demirbaş, “Bu kadar zorluktan sonra kendini toplumun tam ortasına koyup sorumluluk almak çok saygıdeğer bir davranış. Başarılar diliyorum. Umarım istediği yerlere gelir. O bizim gururumuz\" dedi.

\'AMACIM ORGAN NAKİLLİLERİN HERHANGİ BİR ENGELİ OLMADIĞINI GÖSTERMEK\'

Siyasete girmek istemesinin nedenini “Gençlerin ve organ nakli olmuş insanların bu yönde herhangi bir engeli olmadığını göstermek istiyorum\" sözleriyle açıklayan İbrahim Berk Yeriş, çocukluğundan bu yana siyasete ilgi duyduğunu söyledi. Hastalık sürecinden söz ederken, “Bu doğuştan gelen bir hastalıktı\" diyen Berk, “2005 yılında ilk olarak babamdan böbrek aldım. Bu böbreğin atacağını biliyorduk amacımız zaman kazanmaktı. 2006\'da kadavradan karaciğer ve böbrek nakli oldum. Bir süre sonra bu böbreği de vücut reddedince 2010 yılında annemden böbrek aldım. Böbrek ve mesane taşı ameliyatları da dahil olmak üzere toplam 25 ameliyat oldum. Artık son derece sağlıklıyım\" diye konuştu. İbrahim Berk, en genç meclis üyesi aday adayı olarak siyasette yer almak istediğini kaydetti.

\'ÇİZGİ FİLM YERİNE MECLİS TOPLANTILARINI İZLERDİ\'

Berk\'in annesi Funda Yeriş ise zor günler geçirdiklerini belirtirken, “Hep birlikte olunca insan her şeyin üstesinden gelebiliyor. Berk çok uyumlu bir çocuktu. Bize çok yardımcı oldu. Zorluklar aşılıyor. Yeter ki sabır. Berk\'in çocukluğundan bu yana siyasete ilgisi vardı. Çizgi film izlemek yerine meclisi izleyip yorum yapan bir çocuktu. Herkes sevdiği yolda ilerlerse daha başarılı olur diye inanıyorum\" dedi.

\'BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM\'

Baba Şafak Yeriş de Berk\'in çok azimli ve güçlü bir çocuk olduğunu belirterek, “Çok mücadele ettik. Bu mücadelenin sonucunda Rabbim de bize yardımcı oldu. Bu mücadeleyi kazandık. Berk artık sağlığına kavuştu. Hocamıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz\" dedi. Berk\'in çok bilgili ve kültürlü bir genç olduğunu da vurgulayan Yeriş, “Siyaseti de çok seviyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü o donanım fazlasıyla kendisinde mevcut. Türkiye\'nin en genç meclis aday adayı\" diye konuştu.

Prof.Dr. Alper Demirbaş ve ekibini ziyaretinde bir de sürpriz yaşayan İbrahim Berk, doğum günü için hazırlanan pastanın mumlarını söndürdü. Çok mutlu olduğunu belirten Berk, doğum günü sürprizi yapan Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin ve hastane personeline teşekkür etti.

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