ORGAN BAĞIŞINA KARİKATÜRLÜ DESTEK

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Organ bağışı konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) ve Karikatürcüler Derneği\'nin iş birliğiyle uluslararası platformda ilk kez düzenlenen Karikatür Yarışması\'nın kazananları belirlendi.

\"25 BİNDEN FAZLA HASTA HAYATA DÖNMEK İÇİN BEKLEME LİSTELERİNDE\"

Şişli\'de bir otelde düzenlenen basın açıklamasıyla karikatür yarışmasının kazananları açıklandı. TONV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci organ bağışının önemine dikkat çekerek, \"Dünyada 1 milyondan fazla insan organ nakli bekleme listelerinde. Türkiye\'de de 25 binden fazla hasta uygun organla hayata dönmek için bekleme listelerinde. Maalesef bu listelerde beklerken hayatını kaybeden her sene 3 bine yakın hastamız var. Organ bağışı bu nedenle son derece önemli\" dedi.

40 ÜLKEDEN 950 KARİKATÜR İNCELENDİ

Yarışma kapsamında başkanlığını Mikhail Zlatkovcky\'nin yaptığı jüri üyeleri 40 ülkeden 950 karikatürü inceledi. Birincilik ödülü Polonya\'dan Grzegorz Szumowsky, ikincilik ödülü yine Polonya\'dan Zygmunt Zaradkiewicz\'e, üçüncülük ödülü Rusya\'dan Andrei Popov\'a verildi.

Teşvik ödüllerine ise Türkiye\'den Kürşat Zaman, Satılmış Akın, Musa Gümüş, Hırvatistan\'dan Mojmir Mihatov, Brezilya\'dan Silvano Mello\'un oldu. Ödüller, Türkiye Organ Nakli Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında 17-21 Ekim tarihleri arasında Antalya\'da ilk kez düzenlenecek 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi\'nde sahiplerine verilecek. Seçilen eserler kongre süresince Antalya\'da bir otelde sergilenecek.

Görüntü dökümü

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- Jüri üyelerinin görüntüsü

- TONV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci\'nin konuşması

- Basın açıklamasında konuşanlar

- Dereceye giren karikatürlerden görüntü

-Genel ve detaylar