"Organ bağışı taraftarı değilim" diyen Prof. Dr. Şengör: Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programında, organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek “Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok” dedi.

Halk TV’de yayınlanan, Gürkan Hacır’ın sunduğu “Şimdiki Zaman” adlı programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorulduğunu belirterek, “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum; osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” dedi.

İnsanların gömülmeye çok meraklı olduğunu söyleyen Şengör, "Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın” dedi.