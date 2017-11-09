Organ Bağışı Haftası'nda yapılan nakille sağlığına kavuştu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, prostat rahatsızlığı için gittiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde böbrek yetmezliği teşhisi de konulan 74 yaşındaki Hakkı Özen, Organ Bağış Haftası\'nın ilk günü olan 3 Kasım\'da yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Çan\'ın Terzialan Beldesi\'nde yaşayan evli, 3 çocuk ve 7 torunu bulunan Hakkı Özen, 2016 yılında prostat rahatsızlığı nedeniyle ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. Anestezi tetkikleri sırasında Özen\'in böbrek yetmezliği problemi olduğu da tespit edildi. Geçen yıl önce ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde prostat ameliyatı olan Özen, böbrek nakli için de geçen mart ayında aynı hastanenin Organ Nakil Merkezi\'ne başvurdu. Özen, kadavradan böbrek nakli için sıraya yazıldı. Yaklaşık 7 aydır böbrek nakli için bekleyen Özen\'e müjdeli haber, geçen 2 Kasım akşamı geldi. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi\'nde beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki Ulviye Kılıç\'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından böbreği, Hakkı Özen ile uyumlu olduğu belirlendi. Kılıç\'ın sol böbreği, Organ Bağış Haftası\'nın ilk günü olan geçen 3 Kasım\'da Özen\'e nakledildi. Özen, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, \"Hastamız 2017 yılının Mart ayında merkezimize başvurdu. Kendisini kadavradan böbrek için sıraya yazdık. Gerekli tetkikleri yaptık. 3 Kasım\'da Hakkı amcaya Balıkesir bölgesinden 87 yaşındaki bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası aile organları bağışlayınca Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi\'nden (BKM), daha sonra Ankara\'daki merkezden bize haber geldi. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra bağışlanan böbreğin dokusunun ve kan grubunun Hakkı amcayla uyumlu olduğu saptandı. Hakkı amca o gece geldi. Gerekli tetkikleri yaptık. Ve sabaha karşı böbrek naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik\" dedi.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Özen, \"Nakil için başvurduktan kısa bir süre sonra uygun böbrek bulunduğu için şanslıyım. Nakil de başarılı geçti. Şu an sağlık durumum çok iyi. Benim durumumdaki hastalara can vermesi için herkesi organ bağışına davet ediyorum\" diye konuştu.

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