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Org. Özel'in gözünde zona çıktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in "istirahat" gerekçesiyle katılmayışı Ankara kulislerini hareketlendirmişti

05 Temmuz 2014 10:53

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in yaklaşık 1 haftadır gözündeki zona rahatsızlığı nedeniyle Gülhan Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi olduğu belirlendi.

Her gün GATA’ya giden Özel’in hastalığının başlangıç safhasında olduğu, yapılan tedavilere olumlu yanıt alındığı kaydedildi. GATA yetkilileri, tedavinin bir süre daha devam etmesinin planlandığını belirtti. Zona rahatsızlığını tetikleyen en büyük nedenlerden birisi stres.

 

Zirveye katılmamıştı

 

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet’teki haberine göre, Başbakanlık Resmi Konut'ta başta Irak'taki gelişmeler olmak üzere bölgedeki son durumun değerlendirildiği toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in "istirahat" gerekçesiyle katılmayışı Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Başbakanlık kaynaklarının Özel'in "istirahat" ettiğini açıklaması üzerine istirahat nedeni merak konusu oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Özel'in yerine zirveye gelmesinin nedeninin Genelkurmay Başkanı Özel'in "yıllık izinde" olmasından kaynaklandığı ifade edilmişti.

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