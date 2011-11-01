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Org. Özel ve MİT Müsteşarı’ndan mini zirve

“PKK-MİT görüşmesine ait kayıtları basından öğrendim” diyen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel...

01 Kasım 2011 02:00

T24 - “PKK-MİT görüşmesine ait kayıtları basından öğrendim” diyen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, İstanbul’da düzenlenen zirvede biraraya geldiği MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la bir süre sohbet etti. 

''Türkiye-Afganistan-Pakistan 6. Üçlü Zirvesi'' Çırağan Sarayı'nda yapıldı.  

Ayaküstü mini zirve

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zirvenin ardından davetlilere Four Seasons Otel'de çalışma yemeği verdi. 

Basına kapalı gerçekleşen yemeğin başında basın mensuplarının fotoğraf ve görüntü almasına izin verildi. 

Yemeğe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. 

Orgeneral Necdet Özel, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in bir süre sohbet ettiği görüldü. 

Genelkurmay Başkanı Özel, geçtiğimiz günlerde NTV’ye yaptığı açıklamada PKK-MİT arasında yapılan görüşmelere ilişkin kayıtları basından öğrendiğini söylemişti. 



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