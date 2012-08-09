Org. Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek baş başa görüştü. Orgeneral Özel’in korumaları aracın bagajındaki kutular içindeki hediyeleri parti binasına götürdü.

Orgeneral Özel saat 11.05’te CHP Genel Merkezi’ne geldi. Kamuoyunda aralarında soğukluk olduğu ve önceki gün Ankara’da Çukurca’da şehit düşen askerin cenazesinde tokalaşmayarak, selamlaşmadıkları iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Orgeneral Özel’in görüşmesine medya büyük ilgi gösterdi. Orgeneral Necdet Özel’i CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç kapıda karşıladı. Görüşme, CHP basın bürosu görevlileri tarafından görüntülenirken, gazeteciler içeri alınmadı. Kısa süre sonra tüm görevliler dışarı çıkarken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, baş başa görüşmeye geçti. Orgeneral Özel’in korumaları aracın bagajındaki kutular içindeki hediyeleri parti binasına götürdü.



Aralarında soğukluk olduğu iddia edilmişti



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Orgeneral Özel'in geçtiğimiz günlerde Ankara'daki şehit cenazesinde tokalaşmadıkları ve aralarında soğukluk bulunduğu iddiaları medyada yer almıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, cenazede tokalaşmadıklarını ama selamlaştıklarını, aralarında gerginlik olmadığını ve Genelkurmay Başkanı'nın kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.