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Org. Iğsız'ın ifade vermesi bekleniyor

1. Ordu Komutanlığı görevini dün Org. Hayri Kıvrıkoğlu'na devreden Orgeneral Hasan Iğsız'ın "internet andıcı" soruşturması kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - 1. Ordu Komutanlığı görevini dün Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'na devreden Orgeneral Hasan Iğsız'ın "internet andıcı" soruşturması kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

İddiaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde irtica ile ilgili kara propaganda siteleri kurulmuş; kuruluş emrini de Orgeneral Hasan Iğsız vermişti.

Savcı Zekeriya Öz, soruşturma kapsamında Iğsız'la birlikte 19 kişiyi 2 Ağustos'ta ifadeye çağırmıştı.

Iğsız ifade vermeye gitmemiş; rapor almıştı. Orgeneral Iğsız'ın rapor süresi dün doldu.

Iğsız, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanması beklenirken yaş kararı ile 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevkedilmişti.

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