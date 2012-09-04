Org. Bilgin Balanlı'dan fotoğraflı savunma

Balyoz Planı davasında, ’eşinin ve kendisinin Cumhuriyet mitinglerine katıldığı ileri sürülerek bir dergide yayınlandığını’ söylediği fotoğrafı gösteren Orgeneral Bilgin Balanlı, "Bu fotoğraf 25 Mart 2005 tarihinde Diyarbakır’da Bayrağa Saygı Yürüyüşü’nde çekildi.

Önde bando, arkada şehrin önde gelen bürokratları vardı. Saygı duruşunda ise şimdiki Genelkurmay Başkanı dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Necdet Özel de vardı. Umuyorum komplocular ve işbirlikçileri biraz utanma duyguları varsa utanmışlardır" dedi.

Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 250’si tutuklu 365 sanıklı davanın 106. duruşması sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasıyla devam etti.. Söz alan tutuklu sanık eski Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral Bilgin Balanlı, sanıkların ve avukatların ’delillerin toplanması, tanık dinlenmesi ve bilirkişi heyeti oluşturulması’ ile ilgili taleplerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini belirtti.

‘Bu nasıl bir adalet’

Evrensel hukuk gereği savcının iddiasını ispatlaması gerekirken, bizzat savcının ’sanık delilleri çürütmekle görevlidir’ dediğini ifade eden Balanlı, şunları söyledi:

"Bizler iddiaların aksini maddi gerçekler ve bilimsel raporlarla ortaya koyduk. Ancak, bütün bu gerçeklere rağmen mahkemeniz ve iddia makamının kanaatinin değişmediği anlaşılıyor. Adaletin doğru olarak tecelli edebilmesi için savunma amacıyla daha çok kanıt sunma ve daha derin araştırma isteme hakkımız dahi görmezlikten geliniyor. Soruyorum ’Bu nasıl bir hukuk, nasıl bir adalet?’, ’Türk Milleti Adına’ yargılama yetkisini kullanan bu mahkemede artık hakkın ve hukukun sağlanamadığını düşünüyorum."

Bilirkişi heyeti oluşturulması ile ilgili haklı taleplerin bugüne kadar reddedilmiş olması, tanık dinlenmesi taleplerinin yerine getirilmemiş olması, ve avukatlarının duruşmalara katılmamaları nedenleri ile, savunma yapma imkanının bulunmadığını kaydeden Balanlı, "Adil yargılanma şartlarının sağlanması ve taleplerimin karşılanmasından sonra avukatımın da katılımı ile savunma yapacağım" dedi.

Özel’in fotoğrafıyla savunma

Chronicle Dergisi’nin 16. sayısında kendisinin ve eşinin Cumhuriyet mitinglerine katıldığı ileri sürülerek bir fotoğraf yayınlandığını belirten Bilgin Balanlı, salonda bulunan sinevizyona yansıtılan fotoğrafı göstererek, "Bu fotoğraf 25 Mart 2005 tarihinde Diyarbakır’da Bayrağa Saygı Yürüyüşü’nde çekildi. Önde bando, arkada şehrin önde gelen bürokratları vardı. Saygı duruşunda ise şimdiki Genelkurmay Başkanı dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Necdet Özel de vardı" dedi. Yürüyüş sırasında Özel’le beraber çekilen fotoğrafları gösteren Balanlı, "Umuyorum komplocular ve işbirlikçileri biraz utanma duyguları varsa utanmışlardır" diye konuştu.

Balanlı, "Genelkurmay Başkanı’nın fotoğrafını kanıt dahi olsa bir mahkemede kullanmayı uygun görmemiştim. Ne de olsa bir Genelkurmay Başkanı. Ama şu an itibariyle uygun görüyorum" ifadesinde bulundu.

CHP’liler ve Yıldız duruşmada

Duruşmaya CHP milletvekilleri Ali İhsan Köktürk ve Bülent Belen ile Oda tv davasının tutuksuz sanığı gazeteci Müyesser Yıldız da izleyici olarak katıldı.