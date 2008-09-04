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Yaşam

Org. Başbuğ'un kırmızı ojeli koruması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ’un, Erdoğan'ı ziyareti sırasında kadın koruması dikkat çekti.

04 Eylül 2008 03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün yaptığı ’Orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’ ziyaretlerine ilişkin açıklamasından yaklaşık iki saat sonra gerçekleşen ziyaret, 65 dakika sürdü.

Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın karşıladığı ve uğurladığı Orgeneral Başbuğ, herhangi bir açıklama yapmadan Başbakanlık Merkez Binası’ndan ayrıldı. Orgeneral Başbuğ’un ziyareti sırasında kadın koruması dikkat çekti. Sarı saçlı kadın koruma, kırmızı ojeleri ve sivri topuklu ayakkabılarıyla objektiflerin ilgi odağı oldu.

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