Org. Başbuğ şakayla çaktı!

Akşam gazetesinin haberine göre, Başbakan Erdoğan ve beraberindeki bakanların Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı’na yaptığı ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un yaptığı “Ergenekon esprisi” damgasını vurdu. Başbuğ, G 3 piyade tüfeği ile yapılan atışlardan geriye kalan iki boş kovanı hatıra olarak alan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’e, “Aman dikkat et. İyi sakla. Ergenekon’dan içeri girersin” diyerek espri yaptı.Erdoğan’ın 6 saatlik Eğirdir ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de hazır bulundu. Erdoğan ve bakanlara, eğitim merkezindeki faaliyet süresince Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ve EDOK Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile üst düzey komutanlar da eşlik etti.Erdoğan ve bakanlara, Eğirdir’deki faaliyetler hakkında bir brifing verildi, Patlayıcı Madde Dershanesi gezdirildi. Gözetleme gösterisinin sunumunu Okul Komutanı Tümgeneral Yıldırım Güvenç gerçekleştirdi. Başbakan ve bakanlar daha sonra Sızma Parkuru’na geçti. Gösteriyi büyük bir ilgiyle izleyen Erdoğan asteğmenlere sorular yöneltti, sohbet etti.Teröristlerle çıkan tesadüf muharebesi icra edildi. Tüm atışlarda gerçek mühimmat kullanıldı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, tüfeğinde gece görüş dürbünü bulunan bir askere, “Gece teröristle karşılaşsan onu 300 metreden vurabilir misin?” diye sordu. Asker, “Vuracağıma inanıyorum, komutanım” yanıtını verdi. Başbuğ, 35 kiloluk sırt çantası taşıyan bir askere de hiç durmadan kaç kilometre yürüyebileceğini sordu. Asker 24 kilometre yürüyebileceğini ve her an çatışmaya girebileceğini söyledi.Başbuğ ve Erdoğan, Çinli ve Afganistanlı iki komando adayına ilgi gösterdi. Başbakan, “Nasılsınız, memnun musunuz?” diye sorarken, Başbuğ Afganlı kursiyere, Taliban güçleri ile çatışmaya girip girmediğini sordu. Afganlı, Taliban’la çatıştığını belirtirken, Çinli ilk defa komando eğitimi aldığını söyledi.