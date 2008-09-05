Org. Başbuğ, ilk gezisini Diyarbakır’a yaptı

Komutanların Diyarbakır Valisi Avni Mutlu’yu ziyareti sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Komutanların ziyareti öncesinde askeri bir doktor valilik binasına girerek, komutanların yiyecek ve içeceklerini kontrol etti.



Kendisinin ve arkadaşlarının daha önce iki yıl Diyarbakır’da görev yaptığını hatırlatan Genelkurmay Başkanı Başbuğ, “Ömrümüzün belli bir dönemini hepimiz burada geçirdik. Hem Diyarbakır’ı hem de Diyarbakırlıları seviyoruz” dedi.

Başbuğ ile kuvvet komutanları daha sonra Diyarbakır’daki yaklaşık 20 sivil toplum örgütü temsilcisiyle görüşmeye geçti. Görüşmeye, Diyarbakır Barosu, İHD Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabipler Odası temsilcisi davet edilmediği öğrenildi. Toplantıya, aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinğolu, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Raif Türk, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Ziraat Odası Başkanı Bahri Erdem, Eczacılar Odası Başkanı Yahya Çokmak, Diyarbakırspor Başkanı Adnan Öktüren, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu 20’ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.



Toplantıda Diyarbakır’ın çok önemli olduğunu söyleyen Orgeneral İlker Başbuğ şu mesajları verdi:

- Terör örgütü kırılma noktasında.

- PKK’nın marjinalize edilmesi için sizlere çok görev düşüyor.

- Teröre karşı masaya yumruğunuzu vurmanız gerekiyor.

Bir oda başkanı toplantıda, askerlerin yönelttiği ’Dağa çıkışı nasıl önleriz?’ sorusuna karşı yapılacakları ve önlemleri de konuştuklarını söyledi.

