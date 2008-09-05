T24 LogoT24 Logo
Politika

Org. Başbuğ, ilk gezisini Diyarbakır’a yaptı

Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olarak ilk gezisini Diyarbakır’a yaptı. Kentte STK temsilcileriyle bir araya gelen Başbuğ, “Teröre karşı yumruğunuzu masaya vurun&rdqu

05 Eylül 2008 03:00

Komutanların Diyarbakır Valisi Avni Mutlu’yu ziyareti sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Komutanların ziyareti öncesinde askeri bir doktor valilik binasına girerek, komutanların yiyecek ve içeceklerini kontrol etti.

Kendisinin ve arkadaşlarının daha önce iki yıl Diyarbakır’da görev yaptığını hatırlatan Genelkurmay Başkanı Başbuğ, “Ömrümüzün belli bir dönemini hepimiz burada geçirdik. Hem Diyarbakır’ı hem de Diyarbakırlıları seviyoruz” dedi.
Başbuğ ile kuvvet komutanları daha sonra Diyarbakır’daki yaklaşık 20 sivil toplum örgütü temsilcisiyle görüşmeye geçti. Görüşmeye, Diyarbakır Barosu, İHD Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabipler Odası temsilcisi davet edilmediği öğrenildi. Toplantıya, aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinğolu, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Raif Türk, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Ziraat Odası Başkanı Bahri Erdem, Eczacılar Odası Başkanı Yahya Çokmak, Diyarbakırspor Başkanı Adnan Öktüren, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu 20’ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Toplantıda Diyarbakır’ın çok önemli olduğunu söyleyen Orgeneral İlker Başbuğ şu mesajları verdi:
- Terör örgütü kırılma noktasında.
- PKK’nın marjinalize edilmesi için sizlere çok görev düşüyor.
- Teröre karşı masaya yumruğunuzu vurmanız gerekiyor.
Bir oda başkanı toplantıda, askerlerin yönelttiği ’Dağa çıkışı nasıl önleriz?’ sorusuna karşı yapılacakları ve önlemleri de konuştuklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24