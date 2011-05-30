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Org. Balanlı serbest bırakıldı

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı serbest bırakıldı.

30 Mayıs 2011 03:00

T24- Balyoz Davası kapsamında ifade vermek için adliyeye gelen Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı serbest bırakıldı.

"Balyoz" soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı serbest bırakıldı.

Savcıya ifade veren Org. Balanlı daha sonra İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında 1 korgeneral, 2 tümgeneral, 1 tümamiral, 2 tuğgeneral ve 2 albay ifade vermişti. 8 muvazzaf subay sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Bilgin Balanlı’nın adı Balyoz soruşturmasında geçtiği için Ege’deki tatbikatların iptal edildiği öne sürülmüştü.

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