Org. Babaoğlu istifa etmeli mi?

Hava üslerine golf sahası



Genelkurmay: Komutanın bilgisi yoktu

Açıklamalara inanmak çok zor





17 askerin şehit olduğu, 23 askerin de yaralandığı Aktütün Jandarma Karakolu’na 3 Ekim Cuma günü düzenlenen PKK saldırısı sırasında ve sonrasında golf oynadığı ortaya çıkan ve Genelkurmay Başkanlığı'nca şehitlerden haberi olmadığı açıklananan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’na tepkiler sürüyor. Vatan gazetesi yazarı Güngör Mengi, Babaoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtirken, Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan aksini savundu. İşte iki yazarın yazdıkları:Bazı sorumluluk mevkileri hata kaldırmaz, özür kabul etmez. Yanlış yapan gider! Gitmeyen gönderilir!Uygarlığın en köklü geleneği olan istifa müessesesi, yalnız hata yapanı değil, o hatadan zarar gören kurumu da koruyan bir sigortadır.Aktütün sınır karakolumuzda 17 askerimizin şehit olduğu saldırıya rağmen Antalya’da golf oynamaya devam eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Babaoğlu hakkında yorum yapmak için neden aceleci davranmamaya çalıştık?..Komutan, bunun kurumsal bir zaaf olmadığını göstermek adına istifasını verecektir diye bekledik.“Komutan istifa etmezse ettirirler” diye düşündük.İkisi de olmadı.Üstelik Genelkurmay, Hava Kuvvetleri Komutanı’nın hata yapmadığı, hata varsa bile bunu TSK adına kabullendikleri anlamına çekilecek ifadeler taşıyan bir açıklama yayınladı.Açıklamada komutanın saldırıdan haberdar olmadığı için oyun oynamaya devam ettiği anlatılırken, yorum yapanlar TSK’yı yıpratma amacı taşıdıkları öne sürülerek eleştirildi.Bu anlayış sakattır. 17 şehit verilen bir terörist baskınından 24 saat habersiz yaşayan bir kuvvet komutanı düşünülemez.Hele bu tuhaflığı eleştirenlerin TSK’yı yıpratmaya programlanmış kötü niyetli insanlar olduğunu söylemek hiç akılcı değildir.Genelkurmay’ın komutanı korumak adına öne sürdüğü gerekçe karşısında verilecek en haklı tepki “Özrü kabahatinden büyük” demek olur.TSK’yı yıpratmayalım baskısının yarattığı sakınma duygusu koruyucu olsaydı Orgeneral Babaoğlu bir çok insanın gözünde “Çocuklarımız ölürken golf oynayan komutan” durumuna düşmezdi.Böyle bir hatanın kendisine ve TSK’ya çıkaracağı maliyet onu korkutur ve böyle açığa düşmezdi.Şanssızlığına kahrettiğini tahmin edebiliyorum ama özveride bulunmaya mecburdur. Hatasını TSK’ya taşıtmamalı, kurumunu korumak için istifa etmelidir.“Ortada kurumsal zaaf yok. Kişisel hata yaptım. İşte bedelini ödedim, mesele kapandı” demelidir.Bu çağrıyı kelle istemek için yapmıyorum, yedeği olmayan bir kurumun zarar görmemesi için yapıyorum!Güngör Mengi / Vatan************AKTÜTÜN Karakolu’na saldırıdan bir gün sonra Antalya’da golf oynadığı için eleştirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’nun istifa etmesini isteyenler var.Saldırıyı geç duyması zaaf. Öyle bir günde golf oynaması ikinci zaaf. Ama, neden istifa etsin?Gerçi, şan olsun, diye istifa edebilir. Örnek olsun, diye istifa edebilir. Belki, iyi de olur. Ancak, bu haksızlık.Terör almış başını gidiyor, güvenlik, asayiş yerlerde sürünüyor, İçişleri Bakanı Beşir Atalay neden istifa etmiyor? Diyarbakır’da polis aracına saldırı oluyor, Diyarbakır Valisi neden görevden alınmıyor? Bunun gibi daha pek çok örnek var.Yolsuzluk batağında Alman mahkemelerinin sanık sandalyesine oturttuğu Zahid Akman neden istifa etmiyor?Orgeneral Babaoğlu’nu savunmuyorum. İstifa etse, eşitsizlik doğuyor. Etmezse, rahatsızlık yaratıyor. Türkiye’deki çarpıklık.Yalçın Doğan / Hürriyet