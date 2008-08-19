Orfeon Oda Korosu "D-Marin" festivalinde

Yapılan açıklamaya göre, 22-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da düzenlenecek etkinliğe katılacak koro, dört yıldır yapılan festivalde yer alacak ilk "acapella topluluk" olacak. Koro, 23 Ağustos Cumartesi günü verilecek "Çalgıdan Ses, Sesten Çalgı" adlı gün batımı konserinin ikinci yarısında, Şef Elnara Kerimova yönetiminde, çok seslendirilmiş Türk ezgilerinin yanı sıra, uluslararası koro repertuvarından örnekleri yorumlayacak.



Türkiye dışında da tanınıyor



Konserin ilk yarısında ise gitar sanatçısı Ezgi Anıl, Akdeniz ezgileriyle oluşturduğu programıyla dinleyici karşısında olacak. 1994 yılında, daha önce çeşitli çok sesli korolarda yer almış, birçok ulusal ve uluslararası festival ve yarışmalara katılmış, çok sesli koro müziği ile amatör olarak ilgilenen, değişik meslek gruplarındaki kişilerce oluşturulan Orfeon Oda Korosu, erken dönem koral eserlerden çağdaş yapıtlara, türkülerden caza çeşitli dil ve coğrafyalardan geniş bir repertuvara sahip. Bugüne kadar 10 ülkede 116 konser veren koro, 8'i uluslararası olmak üzere 16 ödül kazandı.

