Ören yerlerine dev bayrak

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentteki 12 ören yeri ve 3 müze girişine dev Türk Bayrağı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı flamaları asmaya başladı.



Antalya'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Demre'deki Noel Baba Müzesi, Myra Antik Kenti, Kaş'taki Patara ve Santos antik kentleri, Kumluca'daki Olimpos, Kemer'deki Phaselis, Perge ve Aspendos'un da aralarında bulunduğu 12 ören yerinin girişine 12 metre yüksekliğinde bayrak direği ve 10 metre yüksekliğinde flama direği dikildi.



Bayrak ve flama direkleri Antalya, Side ve Alanya müzelerinin girişine de dikildi. Çelik direklere 2x3 m. ebadında Türk bayrakları çekildi. 10 metre yüksekliğindeki direklere de Kültür ve Turizm Bakanlığı flamaları asılacak. Türk bayrakları, ören yeri girişlerinde dalgalanmaya başladı.



Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, ören yerleri ve müzelerin girişine Antalya İl Özel İdaresi'nden sağlanan ödenekle 2'şer direk dikildiğini belirterek, "Büyük olan direklere 2x3 ebadında Türk bayrakları astık. Diğer direklere Kültür ve Turizm Bakanlığı flaması asılacak. Buraya gelen yabancı turistler, öncelikle Türkiye'de olduklarını hissedecek. Bu ören yeri ve müzelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olduğunu öğrenecekler. Ayrıca ören yerlerine gelen turistler Türk Bayrağı altında anı fotoğrafı çektirebilecek" diye konuştu. (DHA)

