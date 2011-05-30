-ORDUSPOR SÜPER LİG'DE ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Bank Asya 1. Lig'de play-off final maçında Orduspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. 88. dakikada İrfan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Kuru, yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Orduspor, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz xx Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım xx, Onur xx, Ferit xx, Cihan xx, Ahmet xx, Ramazan xx, Ali xx, Kenan xx, Eren xx (Dk. 90+1 İbrahim ?), Uğur xx (Dk. 83 Abdullah x)(Dk. 90+1 Emre ?), Serdar xxx (Dk. 90+1 Hakan ?) Orduspor: Fevzi xx, Akaminko xx, Numan xxx, Kürşat xx, Selçuk xx, Ali xx, İrfan xx, Murat xx, Kostovski xx (Dk. 46 Abdullah xx), Müslüm xx, Ahmet Kuru xx (Dk. 90+2 Emrullah ?) Gol: Dk. 88 Ahmet Kuru (Orduspor) Sarı kartlar: Dk. 5 Cihan, Dk. 19 Eren, Dk. 78 Ferit, Dk. 86 Abdullah, Dk. 90 Onur (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 60 Müslüm, Dk. 67 Ali (Orduspor)