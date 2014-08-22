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Spor

Orduspor kapanıyor mu?

Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz’ı teknik direktörlüğe getiren Orduspor ekonomik krizle boğuşuyor

22 Ağustos 2014 14:24

Yeni sezon öncesi bir çok oyuncu ile sözleşme imzalayan Orduspor’un maddi sorunlar nedeniyle futbolculara lisans çıkaramıyor. 2 aydır kulübe hiç bir maddi desteğin gelmediği ve sponsor bulunamadığı, eski oyuncuların alacaklarının ödenemediği, bu nedenle TFF’nin kulübe transfer yasağı uyguladığı söyleniyor. Ellerinde bulunan futbolculara lisans çıkaramayan Orduspor, Kayserispor maçına çıkamayacak. Orduspor'un kapanacağı da iddialar arasında

Sezon hazırlıklarına Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz’ı teknik direktörlüğe getirerek başlayan, yaptığı transferlerle Süper Lig’e çıkma hedefi koyan Orduspor bu kriz sonrası çöküşe geçti.

Karedeniz ekibinin Başkanı Nedim Türkmen durumu düzeltmek için her çabayı sarfederken, artık çıkış yolu kalmadı. Türkmen’in istifa hazırlığı içinde olduğu ve kulübün geleceğinin karanlığa gömüleceği kaçınılmaz olduğu belirtildi.

 

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